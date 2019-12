Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti si è dimesso nella serata del 25 dicembre tramite una lettera consegnata al Premier Conte.

La notizia era già nell’aria da alcuni giorni ma solo nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità: il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha dato le dimissioni tramite una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra i motivi che avrebbero spinto l’ormai ex ministro a ritirarsi dal suo ruolo ci sono il rifiuto da parte del governo della sua richiesta di rivedere l’Iva, al fine di recuperare i 2/3 miliardi di euro che il suo dicastero richiedeva per far fronte alle spese.