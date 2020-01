Paolo Becchi aveva annunciato l'espulsione di Paragone, poi decretata dal Collegio dei probiviri, ma a gennaio altri big potrebbero lasciare M5s.

Dopo l’espulsione di Gianluigi Paragone da M5s, i grillini potrebbero perdere altri big a gennaio: in un post pubblicato su Twitter, infatti, Paolo Becchi mette tutti in allerta. “Come previsto nella mia intervista di giorni fa Paragone è stato espulso” ha scritto il professore. La notizia è arrivata nella serata del 1 gennaio 2020: il Collegio dei probiviri ne ha decretato l’espulsione dopo il voto contrario alla manovra economica. Tuttavia, “entro il mese (di gennaio ndr.) due big usciranno dal Movimento” ha scritto ancora Becchi.





M5s, altri big in uscita

I componenti del Collegio dei probiviri, Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone, hanno decretato l’espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento 5 stelle. Tuttavia, questa potrebbe essere la prima di una serie di uscite da M5s: altri due big, come ha scritto su Twitter Paolo Becchi, potrebbero uscire a gennaio.

Non sono ancora comparsi i nomi, ma qualcuno ha già lanciato le prime indiscrezioni.

come previsto nella mia intervista di giorni fa #paragone è stato espulso, entro il mese due big usciranno dal MoVimento. Al posto di una morte dolce Grillo per la sua creatura ha optato per una lenta agonia. https://t.co/K17oHe2lpk — Paolo Becchi (@pbecchi) 1 gennaio 2020

In un secondo messaggio, infatti, il professore scrive: “E se Paragone fosse soltanto l’inizio di una serie di espulsioni? È un ultimo, fallimentare, tentativo di dare compattezza al gruppo dirigente e governativo per resistere il più a lungo possibile. Questo il senso dell’ultimo messaggio di Grillo: in trincea!”.