Luigi Napolitano è un ex compagno di studi universitario di Luigi Di Maio: è lui il candidato M5s alle prossime elezioni suppletive 2020.

Luigi Napolitano il candidato scelto da M5s per le prossime elezioni suppletive per il Senato che si terranno in Campania il 23 febbraio 2020. Ingegnere gestionale, amico ed ex compagno universitario del capo politico Luigi Di Maio ai tempi della Federico II, Napolitano ha vinto le “parlamentarie” che si sono svolte sulla piattaforma di Rousseau il 16 gennaio. Gli iscritti da almeno 6 mesi e residenti in Campania hanno decretato lui come candidato alle suppletive.

Nel corso della giornata, dalle ore 10 alle ore 19, sono stati raccolti 1974 voti. Sulla piattaforma, infine, hanno pubblicato i risultati di tutti i candidati: Luigi Napolitano 708 voti; Mariano Peluso 511 voti; Emanuela Ferrante 205 voti; Luca Caiazzo 171 voti; Teresa Esposito 120 voti; Stefania Palermo 102 voti; Fabio Montagnaro 99 voti; Evaristo Cicatiello 31 voti; Domenico Galardo 23 voti; Gianpaolo D’eugenio 4 voti.





Chi è Luigi Napolitano

Giovedì 16 gennaio gli iscritti alla piattaforma Rousseau da almeno 6 mesi e residenti in Campania hanno scelto il loro candidato per le suppletive per il Senato.

Con poco meno di un migliaio di voti ha trionfato Luigi Napolitano, un ingegnere gestionale nonché ex compagno accademico di Luigi Di Maio. Ai tempi della Federico II, inoltre fu Napolitano a fondare l’associazione di studenti di ingegneria che vide l’adesione dell’attuale capo politico grillino. Già candidato alle Europee del 2019, al 42enne verrà assegnato il posto vacante lasciato dal professor Franco Ortolani, scomparso il 22 novembre scorso.

Napolitano aveva annunciato sui social la disponibilità “alla candidatura per le prossime parlamentarie del Movimento Cinque Stelle per la scelta del candidato alle elezioni politiche suppletive 2020 per il Senato della Repubblica”. A tale scopo, inoltre, rimarcava “tutta la mia storia, tutto il mio percorso di attivista e di persona da sempre impegnata nel sociale“.