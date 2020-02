Tutto pronto per le elezioni suppletive 2020 del Senato: a Napoli si voterà per il posto di Franco Ortolani del M5s.

Il posto lasciato tristemente vacante dalla dipartita di Franco Ortolani (M5S) nel novembre 2019 verrà assegnato a uno dei candidati in lista per le elezioni suppletive per il Senato che si terranno domenica 23 febbraio 2020 a Napoli. A questa votazione si stima prenderà parte circa il 70% dei napoletani aventi diritto, in quanto residenti nelle circoscrizioni di Arenella, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e Zona Industriale, in previsione delle regionali programmate fra maggio e giugno per la Campania.

Elezioni suppletive Senato 2020 a Napoli: i candidati

Saranno cinque i candidati a rappresentare Napoli in veste di senatore: Sandro Ruotolo, giornalista appoggiato da demA e Pd; Luigi Napolitano, vincitore delle elezioni parlamentarie online (M5s); Salvatore Guangi, vice presidente del Consiglio Comunale di Napoli (Fi, Fdi, Lega); Giuseppe Aragno, accademico e scrittore (Potere al Popolo); Riccardo Guarino, avvocato rappresentato da Rinascimento Partenopeo.





Come si vota

Domenica 23 febbraio 2020 le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, nell’arco di una sola giornata, presso il collegio uninominale Campania numero 07.

Alle elezioni suppletive per il Senato possono votare solo i cittadini italiani iscritti nelle liste degli elettori, 25 anni compiuti.

Tessera elettorale e documento di identità valido alla mano, i residenti delle circoscrizioni napoletane voteranno nel collegio dove era stato eletto proprio Ortolani, uno degli undici senatori eletti per il Movimento Cinque Stelle di rappresentanza in Campania. Un risultato degno di nota: 53,17% dei voti (108.189), lasciandosi dietro Salvatore Guangi (centrodestra, 46.018 voti e 22,61%) e Gioacchino Alfano (centrosinistra, 33.354 voti e 16,39%).