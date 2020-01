Berlusconi su Jole Santelli: “In 26 anni non me l’ha mai data”

Nel presentare la candidata alla presidenza della Calabria Jole Santelli, Berlusconi non si è risparmiato una battuta sessualmente esplicita.

In occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020, Silvio Berlusconi si è recato in Calabria per sostenere la sua candidata Jole Santelli. Nel corso di un comizio a Tropea (in provincia di Vibo Valentia), si è lasciato andare ad una battuta a sfondo sessuale.

Berlusconi su Jole Santelli

Nel presentare la donna, appartenente al suo stesso partito, haaffermato di conoscerla da 26 anni. Un lungo periodo durante il quale “non me l’ha mai data“. Scontato il riferimento sessualmente esplicito che ha suscitato le risate e qualche applauso dalla folla radunatasi sul lungomare della cittadina. Fredda e imbarazzata invece la reazione delle persone presenti sul palco con lui, tra cui proprio la Santelli.

Non sono mancate poi altre battute nel suo comizio, durato all’incirca cinque minuti, tra cui una su Papa Francesco.

Il Cavaliere ha infatti ringraziato il pubblico per avergli fatto sentire il suo affetto e avergli stretto la mano. “Io ho ricambiato, del resto non sono il papa e non posso permettermi di reagire“, ha ironizzato. Il riferimento è all’episodio in cui il Pontefice ha dato un lieve schiaffo sulla mano di una fedele che si era allungata per stringergliela.





Il discorso si è poi spostato su temi più strettamente legati alla Calabria, regione che ha definito una delle più belle d’Italia in cui già da adolescente si recava per trascorrere le sue vacanze estive. Al termine del comizio l’ex premier ha trascorso circa 40 minuti parlando con i residenti giunti ad incontrarlo e scattando foto. Sullo sfondo l’inno del partito fondato da lui stesso nel 1994 e le bandiere di Forza Italia.