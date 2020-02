Valeria Alessandrini è la candidata per la Lega alle prossime elezioni suppletive in Umbria: chi è e cosa fa.

Valeria Alessandrini è la candidata per la Lega alle prossime elezioni suppletive in Umbria che si terranno domenica 8 marzo. In Umbria si sfideranno 4 candidati. La Alessandrini sarà la candidata della Lega e può contare anche sull’appoggio di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Dunque, il partito capeggiato da Matteo Salvini, riproponendo una donna nella regione del Centro Italia, proverà a bissare il successo già ottenuto durante le ultime elezioni regionali, quando ad aggiudicarsi la presidenza è stata Donatella Tesei.

Chi è Valeria Alessandrini

Valeria Alessandrini è attualmente consigliere regionale dell’Umbria, eletta con 4.938 preferenze. Vanta una laurea magistrale in Conservazione dei beni culturali e ambientali. È insegnante di lingua e letteratura italiana all’IPSIA Sandro Pertini di Terni. Si è iscritta alla Lega nel 2018, ed è stata eletta nello stesso anno consigliere comunale e nominata assessore con deleghe alla scuola, università, servizi educativi, ricerca, gemellaggi e cooperazione internazionale.

Classe 1975, vive a Terni con il marito e il figlio Alessandro.

“Sempre sul territorio con i gazebo organizzati dalla Lega – ha scritto sulla sua Pagina Facebook, dove primeggia una sua foto assieme a Matteo Salvini -. “Domenica 8 marzo anche si vota per mandare a casa il Governo Pd-Movimento 5 stelle.Abbiamo bisogno di 5 minuti del vostro tempo! Spargete la voce!”.





Gli altri candidati

La Alessandrini sfiderà innanzitutto un’altra donna, Maria Elisabetta Mascio, dirigente scolastica. Lei è la candidata sostenuta dal Partito democratico e Sinistra civica. Il Movimento 5 stelle punterà invece su Roberto Alcidi. Da non sottovalutare nemmeno la candidatura dell’avvocato Armida Gargani per la lista Riconquistare l’Italia, partito di stampo sovranista.