Gli italiani sono generalmente soddisfatti delle misure adottate dal governo rispetto all'emergenza coronavirus: il sondaggio.

Un recente sondaggio sulle misure preventive e contenitive attuate dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus vede la generale soddisfazione degli italiani. Infatti, stando ai dati, l’esecutivo si sarebbe comportato in modo corretto per la maggior parte degli intervistati. Un cospicuo numero di persone, inoltre, ritiene sbagliata la polemica mossa da Salvini.

Sondaggio coronavirus: governo promosso

L’ultimo sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per DiMartedì su La7 rivela la soddisfazione degli italiani per le misure attuate dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Dal blocco dei volo provenienti dalla Cina all’isolamento dei due focolai italiani (in Lombardia e Veneto). Del campione intervistato, infatti, secondo l’86% le misure attuate dal governo e dalle Regioni sono giuste. mentre per il 9% degli italiani sarebbero esagerate.





Tuttavia, nemmeno di fronte allo scoppio dell’epidemia di Covid-19 sono mancate le polemiche politiche, in particolare quelle scoppiate tra il premier Conte e il leader della Lega Salvini.

Quest’ultimo ha attaccato Palazzo Chigi accusandolo di non aver adottato tutte le misure necessaria al contenimento dell’epidemia. Agli intervistati non è affatto piaciuto il clima di tensione e di scontro, bocciato dal 61% del campione. Solo il 31%, invece, si è dichiarato d’accordo.

La situazione in Italia

In pochissimi giorni l’Italia è divenuta il terzo Paese al mondo per numero di contagi. La spiegazione risiede nell’elevato numero di controlli e tamponi effettuati (circa il triplo di quelli realizzati in Francia). Non si esclude, nelle prossime settimane, un picco di casi in tutti i Paesi europei.