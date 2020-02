Nel corso di una telefonata, Salvini ha avanzato a Conte alcune proposte per sostenere il paese quando sarà uscito dall'emergenza coronavirus.

Dopo giorni in cui viene invocata, la telefonata tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte ha finalmente avuto realizzazione. Il leader leghista ha chiamato direttamente il Premier per annunciargli le proposte economiche del suo partito per far fronte all’emergenza coronavirus.

Telefonata tra Salvini e Conte

Il contatto tra i due ha avuto luogo dopo una giornata di reciproche accuse. Salvini aveva infatti definito di pessimo gusto l’affermazione del Presidente relativa a presunte falle del sistema sanitario lombardo e alla volontà di ridurre il potere del governatori di regione in favore di soluzioni condivise nazionalmente. Dal canto suo Conte aveva accusato l’avversario di non aver mai risposto alle sue chiamate e ai suoi messaggi per confrontarsi su come agire, che però il leghista ha detto di non aver mai ricevuto.

Nonostante gli screzi, i due si sono parlati e il segretario del Carroccio gli ha annunciato la lettera contenente le idee avanzate per tutelare famiglie, lavoratori e imprese in un momento difficile come quello che l’Italia sta vivendo.

Dal punto di vista economico, tra turismo, cultura e produzione, le perdite stimate sono infatti altissime. Le proposte sono state fatte di concerto con gli esperti di economia del suo partito, tra cui Bagnai, Siri e Gusmeroli, dopo aver ascoltato il parere delle categorie produttive.

Dopo averle enunciate nel dettaglio in una conferenza stampa in Senato, Salvini ha assicurato al Premier “il nostro pieno sostegno alle iniziative concrete messe in campo se il governo dovesse decidere di attuarle“.

Le proposte economiche della Lega

Qui di seguito i provvedimenti che il Carroccio metterebbe in campo, il cui costo (annunciato) è pari ad almeno 10 miliardi di euro: