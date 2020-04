Maria Elena Boschi ha proposto l'attivazione di un bonus famiglie da almeno 500 euro, per quando l'emergenza Coronavirus sarà rientrata.

Maria Elena Boschi lancia una nuova proposta anti crisi da Coronavirus, un bonus da almeno 500 euro a famiglia spendibile per fare le vacanze in Italia. La deputata vuole così dimostrare il suo impegno nel cercare di sostenere l’economia del Paese, che probabilmente pagherà le conseguenze del lockdown soprattutto nel settore del turismo.

Bonus vacanze post Coronavirus

La pandemia che affligge l’Italia sta mettendo in ginocchio il Paese dal punto di vista sanitario, per questo motivo c’è bisogno di tutela per quanto riguarda gli altri settori. “Ci vorrà tempo prima che possiamo tornare a godere della bellezza della nostra Italia e ancora di più che tornino i turisti dall’estero”, scrive la Boschi in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

La sua idea sarebbe quella di sostenere le imprese del settore turismo, che spesso sono a conduzione familiare.

“Per questo, come Italia Viva, abbiamo proposto nelle scorse settimane una misura per incentivare le famiglie italiane a fare le vacanze nel nostro Paese, aiutando così il settore ricettivo e turistico”, spiega la deputata.

Boschi: “Dobbiamo evitare che l’Italia muoia”

Il bonus è al vaglia del Governo, chiaramente andrà utilizzato quando l’emergenza Coronavirus sarà rientrata, vista l’attuale impossibilità di spostarsi dal proprio domicilio. Inoltre, Italia Viva spinge anche per un’altra iniziativa a sostegno del turismo italiano: un’agevolazione fiscale a chi vuole ristrutturare o sistemare la propria attività.

“Abbiamo sempre detto che l’Italia ha nelle sue bellezze artistiche, naturali, paesaggistiche il proprio petrolio, bene, è il momento di dimostrare che ci crediamo davvero”, dice Maria Elena Boschi.