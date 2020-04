Meloni sostiene Conte sugli Eurobond: “Siamo noi a decidere se esiste l’Europa”

Dopo il voto contrario di Lega e Forza Italia, Giorgia Meloni è pronta a sostenere il premier Giuseppe Conte sugli Eurobond.

Il premier Conte ha incassato la fiducia e il sostegno di Giorgia Meloni per quanto riguarda gli Eurobond. La leader id FdI, infatti, si è detta pronta a sostenere il presidente del Consiglio in Europa. Nel giorno in cui la Lega e Forza Italia hanno deciso di votare contro i Coronabond, l’altra leader delle opposizioni si schiera invece con Conte. “Se il premier decide di puntare i piedi e di essere coerente con le conferenze stampa – ha premesso Meloni -, allora noi lo sosterremo“.

Eurobond, Meloni sostiene Conte

Mentre in Italia prosegue il dibattito e lo scontro sugli interventi che l’Europa intende mettere in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, arriva il sostegno di Giorgia Meloni al premier. Infatti, la leader di FdI si è detta pronta a sostenere Conte se “decide si puntare i piedi sugli Eurobond“, ha precisato Meloni.

“Dobbiamo anche rispondere a questa idea che la Germania ci deve fare sempre l’elemosina”, ha aggiunto a Sky Tg24. “Noi non la chiediamo a nessuno, siamo abituati a lavorare e a fare la nostra parte. Chiediamo solo che l’Europa si comporti effettivamente da soggetto di appartenenza comune“.

L’Italia in questo momento diventa pioniera delle scelte europee: “Tutti capiscono che un’Europa senza Gran Bretagna e senza Italia non esiste più, ma è solo una grande Germania che schiaccia anche la Francia – sostiene la Meloni -. Questo spiega la posizione molto altalenante che la Francia conclude infine la leader di FdI -, normalmente alleata di ferro della Germania, ha preso in questi giorni”.