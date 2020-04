Nomine, Di Maio piazza l'amico Carmine America per il Cda di Leonardo

Nonostante l’emergenza coronavirus, il lavoro del governo va avanti. Di pari passo, infatti, proseguono le nomine per il rinnovo dei vertici di enti e aziende pubbliche. E sembra che Luigi Di Maio ci abbia messo lo zampino.



Nomine, Di Maio scatenato

“Certo che mettere il suo compagno di classe Carmine America nel Cda di Finmeccanica è un tocco di classe… Pensavo dovessero votare su Rousseau…”. Claudio Borghi, leghista, ci scherza su. Ma non c’è proprio da ridere: Luigi Di Maio avrebbe premiato Carmine America, il suo ex compagno di liceo, con una nomina per il Cda della Leonardo Spa (ex Finmeccanica). Nella lista presentata al Mef, che contiene i ruoli chiave della nuova governance di Leonardo Spa, figura anche l’amico di Luigi Di Maio. Entrambi avevano studiato al Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco.

C’è da dire che Carmine America è tra i designati per i componenti del nuovo Cda di Leonardo anche per un curriculum di rispetto e per la solida militanza a fianco dell’amico.





L’amico di Di Maio

Carmine America è attualmente Consigliere speciale proprio del ministro degli Esteri Di Maio, con un particolare riguardo per la sicurezza internazionale e la politica di difesa. La strada che America ha passato di fianco a Di Maio è lunga, iniziata, sempre come Consigliere, quest’ultimo ricopriva le cariche di Vice Primo Ministro e Ministro dello Sviluppo economico. Tante le questioni che Di Maio e l’ex compagno di liceo hanno affrontato insieme: sicurezza nazionale, politica industriale di difesa e strategia nazionale spaziale e aerospaziale.