"No, non uso cocaina", la risposta di Salvini ad un hater diventa virale.

In una delle sue molte dirette su Instagram, il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto in maniera netta e chiara ad un hater che gli chiedeva se facesse uso di cocaina. Queste le parole del leader del Caroccio: “No, Non pippo cocaina.Non ho mai pippato. Non ho mai sfiorato cocaina nella mia vita e sono contento di non averlo fatto”. Episodi come questo sono abbastanza usuali nel corso delle conversazioni fatte da Salvini con i suoi follower durante i frequenti video in diretta, dove è impossibile mediare i commenti. Alla domanda spiazzante, il capo dell’opposizione ha risposto in maniera ferma e senza mezzi termini, ma questo non ha impedito al quel frammento di video di diventare virale.

Visualizza questo post su Instagram #pippare #coca #cocaina #drogato #droga #drogati #cringe #meme #memes #memeita #memesita #italianmemes #italianmeme #memeitaliani #memesitaliani #ridere #scherzare #videomeme #videosmemes #videomemes #memevideo #memevideos #fanculoilcoronavirus #ignoranza #ignorante #imbarazzante #salvini #lega #matteosalvini #leganord Un post condiviso da Gabbrone fan page (@maurizio_fabiano_fanpage) in data: 23 Apr 2020 alle ore 7:30 PDT

Salvini all’hater: “Non uso cocaina”

Salvini, sul tema della sostanze stupefacenti, ha spesso chiarito la propria posizione contraria sottolineando a più riprese come questa si estenda anche verso la legalizzazione delle cosiddette droghe leggere.

La battaglia portata avanti contro chi vende droga lo aveva condotto, a pochi giorni dall’elezioni Emilia Romagna, a citofonare a casa ad un presunto spacciatore, rivelatosi poi non essere tale.





“Chi spaccia droga vende morte”, aveva dichiarato Salvini durante la bufera mediatica che gli si era scagliata contro dopo quella citofonato ritenuta da molti inappropriata perchè fatta da un parlamentare della Repubblica. É proprio in parlamento che a febbraio Salvini aveva poi attaccato i colleghi degli altri partiti ribadendo il suo no alla legalizzazione della cannabis: “A giudicare dagli occhi che vedo la mattina in Parlamento, qualche parlamentare la difende perché ne fa uso”.