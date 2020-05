Il Presidente Giuseppe Conte parla della fase 2 del Coronavirus, invitando i cittadini alla prudenza tramite un post su Facebook.

Giuseppe Conte parla della fase 2 dell’emergenza Coronavirus, rivolgendo un accorato messaggio ai cittadini italiani tramite un post su Facebook. Dal 4 maggio 2020 il Paese ripartirà, gradualmente, nonostante la pandemia ancora in corso, e per sostenere il popolo il Presidente ha voluto dedicare qualche parola di incoraggiamento.

Il messaggio di Conte sulla fase 2

Sulla sua pagina ufficiale di Facebook, il premier scrive: “Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità”. In riferimento ai lavoratori, annuncia che da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno operativi, spostandosi coi mezzi pubblici e rischiando il contagio.

L’appello del presidente ai cittadini parla di responsabilità e senso civico, collaborazione e rispetto delle regole. “Dovremo tenere sempre alta l’asticella dell’attenzione, continuare a mantenere la distanza interpersonale, a indossare la mascherina quando e dove sarà necessario”, scrive il Premier, “e a lavarci spesso e con cura le mani.

Più saremo scrupolosi nell’osservare le indicazioni di sicurezza e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà”.





Coronavirus e ripresa della vita quotidiana

Il Paese può ripartire solo se ci sarà attenzione, insomma, e rispetto delle fondamentali regole anti contagio. Per non vanificare gli sforzi fatti durante il lockdown, Conte invita alla prudenza: “Decisi e determinati ad andare avanti ma senza rischiare di fermare il motore. Non c’è una ricetta giusta per garantire la ripartenza senza pensare in primo luogo alla salute e alla sicurezza di tutti noi”, dichiara su Facebook.