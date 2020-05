Un taglio agli stipendi dei parlamentari per donare fondi a ospedali e Protezione Civile: la proposta di Luigi di Maio.

Luigi Di Maio è tornato a rilanciare il taglio degli stipendi dei parlamentari, sostenendo che potrebbe essere non un gesto simbolico ma un modo, con il denaro risparmiato, per dare sostegno agli ospedali, alla Protezione Civile o alle forze dell’ordine.

Taglio stipendi parlamentari per aiutare gli ospedali

Il ministro degli Esteri ha inoltre ricordato di appartenere ad una forza politica che è solita tagliarsi lo stipendio da sempre, cosa che ha consentito una restituzione di oltre 110 milioni di euro. Di recente il Movimento Cinque Stelle ha infatti donato 3 milioni di euro alla Protezione Civile per l’acquisto di strumenti necessari alla terapia intensiva.

Ha dunque annunciato di essersi appellato a tutte le forze politiche senza però ricevere alcuna risposta. “Ve lo dico con grande sincerità: gli italiani non si meritano questo silenzio“, ha continuato chiedendo ai parlamentari di dimostrare di essere davvero vicini ai cittadini. Già nei giorni precedenti il grillino Francesco D’Uva aveva aperto a questa possibilità sottolineando l’importanza di questa misura fatta anche da altri paesi.

“Bisognerebbe prenderla più sul serio e farla in questa fase in cui i cittadini riceverebbero un bel segnale“, aveva affermato.

La proposta non sembra essere stata ben accolta da Fratelli d’Italia, il cui esponente Giovanbattista Fazzolari si è chiesto se il Di Maio che vuole recuperare risorse in questo modo sia lo stesso che durante l’emergenza sanitaria ha fatto giungere 80 milioni a Tunisia e Bolivia. “Chiedo per un amico bengalese interessato alla generosità della Farnesina“, ha concluso.