Vittorio Colao sta preparando il vademecum per l'estate 2020, che vedrà gli italiani convivere con il Coronavirus.

Vittorio Colao, a capo della task force Coronavirus di Conte, consegnerà al premier il “dossier estate 2020” entro il 18 maggio. In tale documento saranno presenti le linee guida fondamentali, da seguire per poter passare le vacanze in sicurezza. Non tutti però potranno permettersi ciò che sembra diventerà un lusso, vista la situazione economica in cui vertono il Paese e i lavoratori.

Vittorio Colao prepara il “piano estate”

L’attesissimo report sarà punto cardine della fase 2 del Coronavirus, in quanto terrà conto di due variabili fondamentali: numero di focolai e disponibilità di posti in terapia intensiva. Considerati questi due fattori e l’eventuale esodo di italiani diretti alle tanto agognate vacanze, che potenzialmente si svolgeranno al mare, si delineerà un piano d’azione ad hoc.

Allo studio infatti un modo per evitare assembramenti, ma non è detto che tutto questo sarà realtà.

Al momento non ci è dato sapere altro, possiamo solo formulare ipotesi sul come il Governo cercherà di evitare una nuova ondata di contagi, pur consentendo ai cittadini di passare del tempo al mare.





Vacanze col Coronavirus?

Il turismo, in ogni caso, risentirà della crisi generata dal Coronavirus e avrà comunque un ruolo importante sulla sanità locale, qualora la task force di Colao decidesse di concedere spostamenti per le vacanze.

Potrebbe privilegiarsi lo spostamento fra regioni a basso indice di contagio, ma anche in questo caso non vi sono certezze. Appuntamento dunque al 18 maggio, data in cui si spera sarà pronto il dossier estate 2020 redatto da Vittorio Colao, finora fondamentale per la gestione delle fasi di riapertura.