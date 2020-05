Silvia Romano è stata liberata, Conte però non ha avvisato il Ministro degli Esteri circa il blitz per salvarla.

La liberazione di Silvia Romano mette zizzania fra il Premier Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Il motivo è da ricercarsi nella mancata comunicazione del blitz da parte del Presidente al Ministro degli Esteri, secondo quanto si intuisce da un tweet pubblicato da quest’ultimo sul suo profilo social.

Silvia Romano libera, la gaffe di Conte

Giuseppe Conte ha gestito la situazione senza informare la Farnesina dell’ultima fase del salvataggio, nonostante questa seguisse la vicenda da un anno e mezzo. Di Maio, insomma non è stato informato e si è risentito, apprendendo dell’esito dell’operazione attraverso una telefonata.

Luciano Carta, direttore del servizio estero, ha comunicato al Ministro degli Esteri che la giovane Silvia era sana e salva, scatenando la polemica. Ringraziando su Twitter i Servizi, mantenuti dallo stesso Conte dal 2018, il Premier sembra essersi dimenticato della Farnesina: “Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna.

Silvia, ti aspettiamo in Italia!”, scrive.

Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 9, 2020

La polemica Di Maio

“Non è giusto per chi ha lavorato 18 mesi al caso, in silenzio”, ha controbattuto Di Maio, risentito per le parole del Presidente sul social network. In un tweet ha poi specificato che il ringraziamento va all’intelligence, Aise in particolare, alla Farnesina e “a tutti coloro che ci hanno lavorato”.

Volevo darvi una buona notizia. #SilviaRomano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno.

Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato. pic.twitter.com/WJreRDoCSW — Luigi Di Maio (@luigidimaio) May 9, 2020

Inoltre, sembra che il Ministro degli Esteri non si aspettasse nemmeno la presenza di Giuseppe Conte a Ciampino quando invece si sono ritrovati insieme ad accogliere Silvia Romano. In questa occasione, il Premier è stato attento a ringraziare anche l’unità di crisi del ministero degli Esteri.