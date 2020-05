Cresce la Lega nei sondaggi politici, mentre perdono consenso sia il PD che Italia Viva.

Stando agli ultimi sondaggi politici realizzati dall’agenzia Swg per il TgLa7, se si andasse a votare oggi, 12 maggio, la Lega di Matteo Salvini sarebbe sempre il primo partito in Italia. In base ai dati raccolti da un campione di elettori, il Carroccio cresce rispetto alla settimana scorsa dello 0,5% arrivando dunque al 27,8% del consenso. In calo invece il PD che perde lo 0,7% e si stanzia al 19,5%. A gravare in questo caso potrebbero essere stati i continui scontri nella maggioranza di governo che stanno fortemente rallentando la costruzione del nuovo decreto Rilancio per gli aiuti diretti alle imprese e alle famiglie colpite dall’emergenza coronavirus. A conferma di quanto detto si registra anche un calo per un altra forza di governo, Italia Viva di Matteo Renzi, che con il suo ministro alle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, porta avanti la questione della regolarizzazione dei migranti.

Un tema che divide e che, probabilmente, ha fatto perdere a Renzi lo 0,3%, con un consenso totale pari al 2,7%.



Sondaggi politici: cresce la Lega

Nella maggioranza, chi trae vantaggio dalla situazione conflittuale sembra essere il Movimento 5 Stelle che sale dello 0,5% in una settimana e che si conferma il terzo partito in Italia con un apprezzamento da parte del 16,7% degli elettori. Nel centrodestra sale Forza Italia di uno 0,7% e arriva al 6% totale, mentre frena la sua ascesa Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che torna al 14,6%, perdendo uno 0,3% del consenso.





Il consenso secondo i sondaggi politici

Per quanto riguarda le altre forze politiche si registra il calo dello 0,2% per Sinistra italiana e Mdp Articolo 1 che si attestano al 3,1%. Segue come detto Italia viva di Matteo Renzi, allo 2,7%, Azione di Carlo Calenda che conferma il 2,5% della scorsa settimana. E ancora +Europa, sale dello 0,1% (totale 2%), i Verdi stabili all’1,8% e chiude Cambiamo!, la lista del governatore della Liguria Toti, che è all’1,1%.