Le minacce di Rosanna Tremante, consigliera in quota M5S, agli indirizzi di Silvia Romano rea di essersi convertita all'Islam.

Le minacce a Silvia Romano continuano imperterrite. Nonostante ci sia un’inchiesta da parte della Procura di Milano – nel mirino anche il post di Vittorio Sgarbi – in molti continuano a utilizzare i social network come valvola di sfogo nei confronti della cooperante milanese salvata dopo diciotto mesi di prigionia. Protagonista questa volta è una consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. L’esponente del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, Rosanna Tremante, ha voluto dire la propria sulla liberazione di Silvia Romano con un post su Facebook. Come spesso accade in questi casi, però, quando si capisce di aver oltrepassato il limite il messaggio è ‘magicamente’ scomparso. Troppo tardi rispetto ai falchi degli screenshot.

Continuano le minacce a Silvia Romano

Ed è così che Rosanna Tremante sul proprio profilo Facebook ha attaccato duramente Silvia Romano, rea di essersi convertita alla religione islamica. “Silvia cara, mi fa piacere che tu sia tornata, per carità, potresti essere una figlia mia – scrive la consigliera del Movimento 5 Stelle -.

Però una domanda te le devo fare: ma come ti è venuto in mente di convertirti?”. “Qui, tra cristiani non ci capiamo, figuriamoci tra cristiani e islamici” prosegue la consigliera comunale.





E ancora, nel messaggio su Facebook di Rosanna Tremante si legge, agli indirizzi di Silvia Romano: “Ora mi raccomando, rimani a casa tranquilla e ritrova la serenità perché se vengo a sapere che ti è venuta la nostalgia dell’Africa, vengo a casa tua e ti riempio di schiaffi”. L’uscita infelice della Tremante non è un caso isolato. Da nord a sud, infatti, alcuni esponenti politici si sono lasciati andare a commenti poco appropriati. Nel trevigiano, per esempio, Nico Basso ha invitato la Romano a impiccarsi. Mentre sempre in Campania, ma a Sorrento, il consigliere Emilio Moretti ha fatto allusioni sessuali sulla cooperante milanese.