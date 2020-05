Nicola Zingaretti ha chiesto al Governo di introdurre l'obbligo del vaccino influenzale per gli anziani e i soggetti a rischio.

Obbligo del vaccino influenzale per tutti gli over 65 e i soggetti a rischio: a chiederlo al Governo centrale è stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. La preoccupazione del presidente della Regione è appunto quella che la normale influenza di stagione si incroci tra pochi mesi ad una probabile seconda ondata di epidemia di coronavirus. A quel punto sarebbe molto complicato distinguere chi ha la Covid-19 e chi l’influenza stagionale.

Obbligo del vaccino: i rischi

Nicola Zingaretti ha parlato dell’obbligo del vaccino suffragato da molti esperti che stanno lanciando allarmi in tal senso. Over 65 e soggetti immunodepressi o affetti da gravi malattie croniche sono infatti più esposti alle complicanze del coronavirus. Tanto più che la copertura vaccinale è scesa moltissimo negli ultimi anni passando dal 68,3% all’attuale 53% della popolazione.





Test sierologici per fasce deboli

Il leader del Pd ha poi proposto di rendere gratuiti i test sierologici per le fasce più deboli. Una linea rigorosa quella della Regione Lazio, che obbliga anche ristoratori e balneari a conservare per diverse settimane i numeri di cellulare di tutti i clienti per poterli rintracciare in caso di presenza nel locale o nella spiaggia di un positivo al coronavirus.

“Non farci trovare impreparati”

“Necessario introdurre l’obbligo del vaccino antinfluenzale per gli over 65. – ha detto Zingaretti – Il motivo è molto semplice bisogna salvare vite umane. Condivido la posizione di Forza Italia: il Governo valuti questa scelta di campo di introdurre, almeno per quest’anno, l’obbligo vaccinale. Questo significa non farci trovare impreparati. Il vaccino obbligatorio, per le persone a rischio, permetterebbe una diagnosi precoce della Covid-19, perché si esclude il sintomo dell’influenza stagionale normale e, inoltre, ridurrebbe l’inappropriatezza dei ricoveri negli ospedali, in una stagione critica come l’autunno”.