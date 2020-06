Fase 3, per entrare in Puglia servirà compilare un'autosegnalazione. Il presidente Emiliano invita a scaricare l'app Immuni

Il 3 giugno ha segnato l’inizio della Fase 3, con la caduta dei limiti agli spostamenti tra Regioni. Via libera, quindi, alla libera circolazione di persone tra le varie Regioni, indifferentemente dal grado di contagi che esse ospitano. Alcuni governatori regionali, però, hanno voluto istituire alcune misure di sicurezza: è il caso della Puglia, dove la fase 3 sarà sinonimo di auto-segnalazioni ed elenchi dettagliati dei luoghi visitati e delle persone con cui si è venuti a contatto.

La fase 3 in Puglia

La Puglia si è preparata alla Fase 3 con un’ordinanza del presidente Michele Emiliano. “A partire dal 3 giugno, tutte le persone che si spostano, si trasferiscono o fanno ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati devono segnalare lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso compilando il modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia”. È ciò che dispone l’ordinanza n.245, che è stata emanata nella sera prima dell’apertura dei confini da Emiliano.





L’invito a scaricare Immuni

Per poter entrare in Puglia, quindi, ogni persona dovrà dichiarare il luogo da cui proviene ed il comune in cui soggiornerà. Inoltre, il cittadino è tenuto a conservare per trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante la permanenza in Puglia. Il presidente Emiliano ha consigliato poi di scaricare l’app “Immuni“. L’ordinanza n. 245, però, non si applica agli spostamenti che erano già consentiti nella Fase 2, ovvero per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.