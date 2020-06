Calenda si schiera contro il governo ritenuto di incompetenti e scarsamente preparato ad affrontare questa crisi economica.

Tra gli oppositori più moderati, ma pungenti dell’esecutivo Conte c’è senza dubbio Carlo Calenda, ex Pd e viceministro dello sviluppo economico nei governi Letta e Renzi e ora leader di Azione. Ora Calenda va contro il governo accusandolo di grave incompetenza arrivando a dire che i suoi componenti non riuscirebbero a mandare avanti neanche un piccolo negozio, figuriamoci un Paese.

“Al governo abbiamo persone che non hanno mai gestito neanche una gelateria”, così il leader di Azione durante un suo intervento nella trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4.



Calenda si era in precedenza espresso in maniera critica anche sulla possibilità di una patrimoniale e poi era tornato su un suo cavallo di battaglia, ovvero la mancanza di un procedimento applicativo corretto dei decreti economici necessari dopo l’emergenza coronavirus. Troppi ritardi dunque per il leader di Azione nella distribuzione dei sussidi e eccessiva burocrazia.

Ecco poi che sul tema della ripresa Calenda si è sbilanciato anche in un consiglio al Premier Conte: “Attraverso il fisco decidi che comportamento vuoi incoraggiare. Io aiuterei le imprese che investono“. Un pensiero da molti condiviso sui social, specie dagli elettori del centro destra, da sempre area da cui Renzi così come Calenda attingono pur facendo parte dello schieramento di centro sinistra. Va poi sottolineato come la continua presenza televisiva e una serie di argomentazioni che hanno riscontrato un ampio consenso, hanno portato Azione a salire nei sondaggi e di superare anche Matteo Renzi e il suo Italia Viva.