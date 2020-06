Meloni: “Invece che alla burocrazia pensano alla tassa sul bancomat”

La Meloni tuona contro la tassa sul bancomat proposta da Colao per disincentivare il ritiro e l’utilizzo dei contanti.

Nel documento per il rilancio economico dell’Italia presentato dalla task force guidata da Vittorio Colao c’è anche una tassa sul bancomat, pensata per disincentivare il ritiro e l’utilizzo dei contanti. Non solo, c’è anche l’ipotesi di un anticipo fiscale sui prelievi e la riduzione dei limiti per i pagamenti cash.

Una vera e propria guerra alla circolazione del contate e al nero contro la quale si è schierata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che su Twitter ha scritto: “Invece di pensare a abbattere la burocrazia e a togliere tutti gli odiosi obblighi che rallentano la nostra economia, i tecnocrati di Conte studiano soluzioni per eliminare il contante dalla circolazione. Quasi come avesse eseguito i consigli di Romano Prodi, la task force di Vittorio Colao propone di tassare i prelievi al bancomat!”.





Meloni e la critica alla tassa sul bancomat

La Meloni non manca poi anche di sottolineare come, dal suo punto di vista, il governo giallo – rosso debba fare un passo indietro: “È ora di mandare a casa l’Armata Brancaleone pentapiddina e tutti i tecnocrati al loro seguito, all’Italia serve subito un Governo forte che abbia come obiettivo principale quello di restituire al cittadino la libertà di fare impresa e di decidere come, quando e dove spendere i propri soldi senza che lo Stato spione stia lì a controllare e tassare per conto delle banche ogni singola transazione”.