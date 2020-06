La task force ha presentato il Piano Colao: 6 ambiti di applicazioni e obiettivi generali per il rilancio dell'Italia.

Vittorio Colao, il manager a capo della task force creata dal presidente Giuseppe Conte per gestire la crisi economica dovuta all’emergenza coronavirus, ha consegnato questa mattina, 8 giugno, alla Presidenza del Consiglio un rapporto finale, già ribattezzato Piano Colao, per il rilancio dell’Italia nella fase 3.

Il progetto, che verrà illustrato nei prossimi giorni, pone una serie di obiettivi generali e sei ambiti fondamentali per la ripresa dell’economia italiana. Nello specifico si fa riferimento a: Imprese e Lavoro; Infrastrutture e Ambiente; Turismo, Arte e Cultura; Pubblica Amministrazione; Istruzione, Ricerca e Competenze; Individui e Famiglie.

Il piano di Colao per il rilancio dell’Italia

È stato lo stesso Comitato a diffondere la notizia del piano sottolineando come questo sia il risultato di un operato avvenuto su base volontaria e che dunque il lavoro aggiuntivo degli esperti non abbia gravato sui cittadini. In effetti, nelle scorse settimane, molti erano stati gli antagonisti del governo Conte che lamentavano uno spreco di soldi pubblici investiti sulle molte, per alcuni troppe, task force dagli stessi denigratori dell’esecutivo giudicate come inefficienti.





“Il Comitato – si legge nella nota – che ha operato su base volontaria e senza costo alcuno per la collettività – ha ringraziato il Presidente del Consiglio per l’opportunità offerta di mettere a disposizione delle istituzioni della Repubblica le proprie competenze.

Un particolare ringraziamento va ai funzionari delle Istituzioni che nelle otto settimane di lavoro hanno contribuito, agevolato e supportato sul piano tecnico le attività del Comitato”.