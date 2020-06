La senatrice Liliana Segre si rivolge ai maturandi, protagonisti della Maturità 2020, con un messaggio-video.

Al via mercoledì 17 giugno la Maturità 2020 e per i ragazzi protagonisti arriva un bel messaggio da parte della senatrice a vita Liliana Segre. In una lunga lettera l’augurio di affrontare – seppur in un periodo molto particolare – un esame di vita molto difficile.

“Anche se sicuramente è già stata materia di lezione, vi consiglio di rileggere la prima parte della Costituzione per conto vostro, senza mediazioni. Sono certa che non potrete non amare quel testo, al tempo stesso essenziale, potente e unificante”. Questo il pensiero della Segre che, però, sa quanto sia particolare questa Maturità 2020: “Dopo un anno scolastico che, a causa dell’epidemia da Coronavirus che ha sconvolto le nostre vite, ha richiesto a tutto il mondo della scuola di riorganizzarsi, di adottare nuovi strumenti, di abituarsi a una diversa gestione del proprio tempo, di adattarsi a nuove necessità”.

Maturità 2020, il messaggio di Liliana Segre

La senatrice Segre ricorda quello che poteva essere il suo esame di maturità: “Come tutte le nonne – continua la senatrice a vita -, anch’io inevitabilmente corro col pensiero a tempi molto lontani, alla mia scuola, alla mia maturità. Anch’io arrivai a quell’esame dopo un percorso accidentato e complesso. Nel 1938 le leggi razziali mi impedirono di frequentare la mia scuola elementare pubblica e dovetti terminare le elementari in una scuola privata”.





La Segre ha ripercorso la storia ‘della Costituzione’: “Nel 1946 ci furono le prime libere elezioni dopo il Fascismo, e per la prima volta votarono anche le donne! Oggi sembra una cosa scontata, ma all’epoca fu una novità strepitosa: voleva dire non solo riconoscere il diritto di voto a una metà della popolazione che ne era stata sempre esclusa, ma mettere le basi di un principio di parità tra uomo e donna in una società che allora era molto arretrata sotto questo aspetto”.





Per questo motivo, ai ragazzi impegnati nella Maturità 2020, Liliana Segre consiglia di rileggere la Costituzione repubblicana, in particolare l’art. 3 che per la senatrice a vita è il più bello di tutti. “Oggi, nella vita quotidiana, per fortuna non servono eroi.

Serve però tenere sempre viva la capacità di vergognarsi per il ‘male altrui’, di non voltarsi dall’altra parte, di non accettare le ingiustizie, di non assistere passivamente al bullismo, di non dire mai ‘non mi riguarda’”.