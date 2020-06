Durante la conferenza stampa del 26 Giugno, la Ministra Azzolina ha annunciato l'aumento degli stipendi degli insegnanti.

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, durante la conferenza stampa tenuta insieme al premier Giuseppe Conte, venerdì 26 Giugno 2020, ha fatto un annuncio molto importante.





Durante il mese di Luglio, ha detto la Ministra, “gli stipendi del personale docente cresceranno tra gli 80 e i 100 euro in più”. Inoltre, sempre durante la conferenza stampa, la Azzolina ha illustrato il nuovo Piano scuola 2020-2021. Il rientro in classe di studenti e docenti è previsto dal prossimo 14 Settembre 2020.

In riferimento all’aumento degli stipendi dei nostri insegnanti, la Ministra Azzolina ha voluto sottolineare come la retribuzione dei docenti italiani sia tra le più basse in Europa ed “il minimo che gli si può dare per lavorare in un’ottica che vada verso la crescita”.

Ma per l’insegnamento le buone notizie non sono finite qui: la Azzolina ha anche annunciato come siano in programma nuove assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola, perché servirà il personale docente per seguire più gruppi studenti.





Azzolina: “Aumento stipendi insegnanti”

“È evidente che se abbiamo bisogno di più spazi abbiamo bisogno anche di più organico, docenti e anche personale non docente” ha continuato la ministra a Palazzo Chigi, spiegando che con i soldi che il Goveno sta mettendo sarà possibile assumere fino a 50mila persone tra docenti e personale Ata a tempo determinato in più rispetto al normale organico. Infine, la Azzolina ha affermato che l’organizzazione scolastica subirà inevitabilmente delle variazioni per cercare di limitare il più possibile il rischio di assembramenti.

Conclude dicendo: “Ci saranno sicuramente turni differenziati per le lezioni, e attività didattiche in spazi alternativi alle aule, come cinema, teatri, musei, archivi e parchi”.