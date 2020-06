Nicola Zingaretti apre alle alleanze Pd e Movimento 5 Stelle nelle Regioni in vista delle consultazioni locali di settembre.

Le dichiarazioni di Nicola Zingaretti

Intervenuto a margine della conferenza delle donne democratiche a Roma, Nicola Zingaretti ha dichiarato: “Confermo che decidono gli enti locali, però un’alleanza che governa l’Italia, o che ha l’ambizione di segnare la prossima elezione del presidente della Repubblica, dovrebbe almeno provare a unirsi nelle Regioni.

Si può vincere: almeno proviamo a fare insieme un passo avanti per salvare questo Paese”.

Per poi aggiungere: “La destra ha scelto spesso candidature del passato, si è unita riproponendo figure già bocciate dagli elettori. Quindi si può vincere e, lì dove è possibile, almeno proviamo a fare insieme un passo avanti per salvare questo Paese”. Il segretario del Pd ha poi affermato che “il tema è avere una classe dirigente, avere un Paese e una comunità che, assunta la consapevolezza, fa ora un passo in avanti, costruisce ed entra nel merito delle scelte.

Nella tragedia che abbiamo vissuto, noi a volte siamo troppo timidi in un Paese che ha bisogno di lavoro, sviluppo, crescita”.





Meno convinto, invece, Renzi, con il leader di Italia Viva che ha dichiarato: “Le elezioni regionali non devono seguire l’andamento nazionale.

Non è una questione di nomi ma una questione di unità e la nostra Lella Paita, che 5 anni fa è stata sacrificata per una lotta interna al centrosinistra, che ha consegnato la vittoria a Toti, sta facendo un ottimo lavoro in questo senso all’insegna della coesione”.