Il presidente del Veneto Luca Zaia lancia l'allarme per un possibile ritorno del coronavirus, dopo il riscontro di 8 nuovi positivi.

Torna a preoccupare il coronavirus in Veneto, dove nell’ultimo bollettino il presidente Luca Zaia ha confermato la presenza di 8 positivi e 5 ricoverati. Il presidente invita i cittadini a rispettare il distanziamento sociale e a rispettare le regole fino al termine dell’epidemia.

Coronavirus in Veneto: 8 nuovi positivi

Dopo settimane tranquille, torna a far paura il coronavirus in Veneto, con 8 nuovi positivi e 5 ricoverati, come dichiarato nella quotidiana conferenza stampa dal presidente di regione Luca Zaia: “Siamo preoccupati per il pericolo di una reinfezione in Veneto, la responsabilità risiede nei comportamenti dei cittadini. Quello di oggi, per me non è un bollettino positivo. Siamo ancora preoccupati per la reinfezione, oggi abbiamo 5 ricoverati in più, 35 in isolamento in più e 8 positivi in più“.

Si tratta di un’anziana di Cordignano, una coppia di anziani, un ricoverato di Padova, madre e figlio residenti a Vicenza di 24 e 3 mesi, e un bergamasco di 72 anni.





Situazione non buona

“Questi indicatori per me non sono buoni, bisogna rispettare le regole – ha proseguito Zaia – continuo a dire ai cittadini di fare attenzione, di portare la mascherina e fare attenzione negli assembramenti.

Se siamo prima della tempesta, allora ci stiamo predisponendo tutti per lanciarci dentro questa tempesta: questo virus è una bestia terribile“.

Il presidente poi invita tutti alla collaborazione e alla responsabilità: “Non siamo più nella Fase 2 siamo nella fase Limbo, siamo noi a decidere in quale direzione andare. Non voglio diffondere allarmismi ma dire ai cittadini di fare attenzione: si ricomincia a stringere le mani, evitatelo, disinfettatevi le mani, il virus si deposita anche sulle superfici.

Se ci comportiamo in modo corretto il Covid non torna. Se torna una reinfezione torna pesante“.