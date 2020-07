Coronavirus, De Luca sulla Campania: “Una regione a contagio zero”

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha affermato come nella regione non vi siano particolari problemi e di come questa sia a contagio zero.

Nella giornata del 10 luglio il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha dichiarato come al momento nella regione non vi siano particolati problemi inerenti alla pandemia di coronavirus, specificando però come sia necessario tenere gli occhi aperti proprio ora che i controlli sanitari sono stati allentati.

De Luca ha inoltre precisato come malgrado il miglioramento della situazione epidemiologica l’utilizzo delle mascherine sia ancora caldamente consigliato.





Coronavirus, parla Vincenzo De Luca

Parlando della gestione della pandemia in futuro, il presidente De Luca ha affermato: “Nelle prossime settimane servirà un’attenzione ossessiva per controllare i focolai e avere consapevolezza che il problema è dietro l’angolo.

[…] Oggi in Campania non abbiamo grandi problemi, siamo praticamente una regione a contagio zero“.

Sulle mascherine il governatore campano si è mostrato invece più intransigente, dichiarando: “Dobbiamo essere attenti e rispettosi delle regole. Mettete queste benedette mascherine, io lo metterò anche quando andrò al mare. C’è stato un ritorno dell’epidemia, abbiamo riaperto i confini e tutte le attività economiche, c’era da aspettarsi una ripresa dei contagi”.

De Luca ha inoltre ventilato l’ipotesi di estendere il blocco dei voli già attuato per 13 stati nel mondo anche ad altri paesi che hanno dimostrato di non aver ancora saputo tenere sotto controllo la pandemia di coronavirus, come gli Usa: “Credo che dobbiamo cominciare a stringere i controlli e a chiudere le porte rispetto ai Paesi dove il contagio è ancora altissimo, con particolare attenzione ai rientri dagli Stati Uniti d’America.

Dobbiamo fare attenzione perché abbiamo aperto tutto e il livello dei controlli si è abbassato in maniera pericolosa”.