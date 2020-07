La Meloni chiede presto una premier italiana donna: "Gli uomini li abbiamo visti in tutte le salse".

Nel corso della sua ospitata nel programma Stasera Italia su Rete4 di Veronica Gentili, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha parlato della possibilità di vedere presto una donna alla guida al paese nel ruolo di premier interrompendo dunque la trafila di uomini che da sempre ricoprono la carica.

“Indipendentemente dalla sottoscritta – ha detto la Meloni – sarei contenta se ci fosse un premier donna perché i tempi sono oggettivamente maturi. E poi questi uomini, diciamo la verità, li abbiamo provati in tutte le salse. Forse è arrivato il momento di provare qualcos’altro”.

Meloni: “Basta premier uomini”

Le parole della Meloni sono state sottoscritte dalla conduttrice del programma che ha anche sottolineato come in molti paesi europei le donne vadano forte e occupino soprattutto posizioni di vertici.

“Appunto – ha risposto a sua volta la leader di Fratelli d’Italia – per questo i tempi sono maturi anche da noi. Al di là della battuta sugli uomini, bisogna però dire che noi non abbiamo mai imposto nessun leader perché sono i cittadini a sceglierlo, non si può calare dall’alto”.



Nel corso del suo intervento, la parlamentare ha avuto modo anche di ribadire in maniera perentoria la propria posizione sul Mes: “Nessuno mi può convincere ad accettarlo”. Spazio anche per fare un’analisi sull’attuale stato di salute del centrodestra che, nonostante qualche tensione e divergenza, per la Meloni è solido e pronto ad andare avanti unito verso la guida del paese: “Noi vogliamo stare insieme e non per interesse, siamo forti”, conclude la leader di Fratelli d’Italia.