Lucia Azzolina prevede un'apertura prolungata delle scuole a settembre. Obiettivo rimane la digitalizzazione

La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha annunciato che a settembre le scuole rimarranno aperte anche dopo l’orario delle lezioni. Previste diverse misure per impedire la dispersione scolastica. La digitalizzazione rimane uno dei primi obiettivi. Valorizzare le scuole per evitare che i ragazzi lascino gli studi e cerchino lavoro dopo la crisi coronavirus.

Azzolina: “Scuole anche dopo orario lezioni”

In un’intervista rilasciata a La Stampa, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato l’intenzione di attuare diverse misure nel breve periodo: “A settembre le scuole rimarranno aperte oltre l‘orario dele lezioni“.

"Abbiamo messo 6 miliardi sulla scuola da inizio anno, 2,9 miliardi solo per settembre, ma siamo a un punto di svolta. Gli investimenti europei per la scuola italiana sono un'opportunità irripetibile", sottolinea in seguito la ministra.





“Combattere la dispersione scolastica”

Tra i primi obiettivi, rimane la lotta alla dispersione scolastica, evidenziata ancor di più con il lockdown: “Nella programmazione di spesa dei fondi europei del Next Generation Eu, poi, il mio primo obiettivo sarà quello di combattere la dispersione scolastica“.

Altro obiettivo da perseguire è il progetto di digitalizzazione del sistema scolastico:” Il Ministero ha già comprato computer e tablet per la didattica digitale usando un principio che favoriva le famiglie più disagiate. Stesso criterio dei libri di testo gratis a settembre, destinati a centinaia di migliaia di studenti“.

Infine, la ministra focalizza l’attenzione sul pericolo di possibili “fughe” dei giovani per cercare subito lavoro: “Con una crisi economica alle porte, il pericolo maggiore invece è quello di avere ragazzi costretti a lasciare la scuola per cercare lavoro.

Iniziamo valorizzando gli istituti tecnici e professionali”.