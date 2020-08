Tantissimi utenti hanno fatto gli auguri al Premier Conte per il suo 56esimo compleanno: non sono mancate le ironie.

É un compleanno trascorso in Puglia con la sua famiglia quello che il Premier Conte ha scelto di festeggiare per i suoi 56 anni. Oltre agli auguri diretti, per lui ci sono stati anche migliaia di messaggi virtuali di utenti che in breve tempo sono riusciti a far entrare tra le tendenze Twitter l’hashtag #buoncompleannoPresidente.

Il compleanno del Premier Conte

Da chi ha ironicamente chiesto se abbia un ritratto che invecchia per lui, data la sua forma fisica che nonostante il passare del tempo subisce pochi cambiamenti, a chi gli ha mostrato affetto e vicinanza, sono tantissime le persone che hanno voluto fargli gli auguri. Alcuni hanno richiamato la sua celebre frase pronunciata durante la conferenza stampa del 10 aprile in cui aveva affermato che il governo non lavorava con il favore delle tenebre: “Lo so, sembra che lavoriamo così ma gli auguri si fanno a mezzanotte“.

C’è poi chi ha rimembrato le conferenze stampa notturne invocandone un’altra in diretta da Palazzo Chigi per celebrare gli anni. Appuntamenti che, ha ricordato qualcun altro, cadevano spesso di sabato sera: “Potevano mancare il ragazzo e gli amici, ma lui era con noi tutti quei sabato sera in quarantena“.

Altri hanno ripreso il noto errore del presidente Trump che lo chiamò “Giuseppi“ facendo gli “auguri al nostro Giuseppi nazionale“.

Anche alcuni colleghi di governo hanno approfittato dei social network per augurargli buon compleanno. Tra questi il ministro dell’Istruzione Azzolina che lo ha ringraziato per il lavoro che sta portando avanti per tutti gli italiani. “È un onore condividere con lei questo importante percorso“, ha chiosato”.