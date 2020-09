“Siamo l’unico Paese europeo che non ha certezza”, lo ha dichiarato Matteo Salvini a proposito dell’apertura delle scuole.

Matteo Salvini, dopo le numerose polemiche con il ministro dell’Istruzione Azzolina a proposito dell’imminente inizio delle scuole torna nuovamente all’attacco sul tema lanciando un vero e proprio allarme sostenendo che a oggi, l’Italia è l’unico paese dell’Unione Europea a non aver ancora un dettaglio ben definito su quelle che saranno le sorti della scuola.

“Siamo l’unico Paese europeo che non ha certezze per studenti, famiglie, presidi e insegnanti. Ha annunciato il leader della lega Salvini.





Salvini, l’allarme sulla scuola

Stando a quanto sostiene l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini, l’Italia sarebbe l’unico Paese in tutta Europa a non fornire delle chiare direttive in merito al prossimo inizio delle scuole.

Si tratta di un problema che secondo lui potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla copertura di cattedre che si farà sentire non poco a causa dei tanti insegnanti hanno chiesto di essere esonerati per il prossimo anno scolastico in quanto soggetti a rischio.

“L’emergenza nazionale in questo momento si chiama scuola: siamo l’unico Paese europeo che non ha certezze per studenti, famiglie, presidi e insegnanti.

In tutta Europa la scuola è già aperta o sta per riaprire in tranquillità e in sicurezza con gli scuolabus, con la misurazione della febbre, senza mascherine e plexiglass, senza banchi con le rotelle: solo in Italia siamo arrivati a settembre senza un minimo di certezza neanche sulle coperture delle cattedre che saranno vuote a decine di migliaia alla riapertura delle scuole”.