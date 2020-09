Annunciando il nuovo bollettino sulle condizioni di Berlusconi, Alberto Zangrillo ha spiegato come il quadro clinico sia in via di miglioramento.

Annunciando il nuovo bollettino sulle condizioni di Silvio Berlusconi, il professor Alberto Zangrillo ha spiegato come il quadro clinico complessivo sia in miglioramento: “Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi”.