"L'ipotesi Draghi Premier tornerebbe utile, ma no a formula politica", così Augusto Minzolini.

Da mesi si parla di una possibile crisi di governo per via dei continui conflitti all’interno della maggioranza e le elezioni regionali del prossimo 20 – 21 settembre potrebbero rappresentare un punto nevralgico per l’esecutivo. Se infatti il centrodestra dovesse vincere in molte delle regioni al voto, per il Conte 2 potrebbero esserci dei grandi problemi per andare avanti.

In quest’ottica, da tempo si parla di Mario Draghi come possibile Premier per guidare l’Italia fuori dalla crisi economica innescata dall’emergenza coronavirus e sul tema si è espresso Augusto Minzolini nel corso di un suo intervento nella trasmissione televisiva di La7 Omnibus.

Minzolini :”Dragi premier? Sì”

“C’è un problema di fondo – ha detto Minzolini – una situazione abbastanza complicata, c’è la data delle elezioni regionali.

Il risultato più probabile è un 4-2 a favore del centrodestra. Il che significa che a livello regionale, 16 regioni saranno governate dall’attuale opposizione e 4 da una formula vicina all’attuale maggioranza. Io non so se in una situazione di questo tipo si possa andare avanti con il governo di Giuseppe Conte”.

“In quel caso – prosegue Minzolini – se si deve un minimo riallineare la maggioranza territoriale con quella di Roma, l’ipotesi Mario Draghi tornerebbe utile.

Certo, potrebbe tirarsi indietro di fronte a una formula politica. Ma se ci fosse una formula di tutti sarebbe prontissimo. Non è nemmeno una alternativa al Quirinale – conclude Minzolini – se volesse arrivarci, il modo migliore sarebbe avere già preso un impegno per il Paese”.