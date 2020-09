L'auto blu di Casellati ha inavvertitamente tamponato l'auto del presidente Mattarella, pochi minuti prima della cerimonia a Vo' Euganeo.

Piccolo incidente per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui auto, durante la cerimonia d’inaugurazione de nuovo anno scolastico a Vo’ Euganeo, è stata tamponata da quella della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Un incidente che per fortuna si è risolto senza danni e con molto aplomb da parte di entrambe le parti in causa.

Vo’ Euganeo: Casellati tampona Mattarella

L’episodio risale alla mattinata di lunedì 14 settembre, quando Vo ‘Euganeo si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Tra le autorità politiche presenti spiccavano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati.

La cerimonia è filata liscia, tra canti, cori e saluti da parte dei bambini. Poco prima dell’inaugurazione però l’auto blu della Casellati avrebbe tamponato l’auto presidenziale.

Una scena che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, ma che ha lasciato esterrefatte le cariche più alte dello Stato. Come da protocollo, infatti, il Capo dello Stato deve sempre arrivare per ultimo, accolto dalle altre cariche e autorità presenti. Tuttavia, sembra che questa volta l’auto di Mattarella abbia superato quella della Casellati, che per ovviare al ritardo avrebbe cercato di superare l’auto presidenziale. La fretta di adempiere ai propri ruoli istituzionali avrebbe fatto tamponare l’auto.

Per evitare allarmismi e polemiche, Mattarella e Casellati hanno fatto finta di nulla: un piccolo incidente risolto ancora una volta con il giusto aplomb da prate dello Capo dello Stato.