Elezioni comunali 2020, oggi lo spoglio: exit poll e primi risultati

Gli exit poll e i primi risultati delle elezioni comunali 2020 nelle principali città chiamate al voto.

Dopo quello del referendum sul taglio dei parlamentari, delle elezioni regionali e di quelle suppletive, a partire dalle 9 di martedì 22 settembre 2020 avrà luogo lo spoglio delle comunali: Notizie.it lo seguirà in diretta riportando i risultati man mano che giungono i dati delle sezioni.

Elezioni comunali 2020: exit poll e risultati

Sono diverse le grandi città che sono state chiamate a rinnovare la propria amministrazione, tra cui Reggio Calabria, Bolzano e Venezia. Secondo gli exit poll diffusi dal consorzio Opinio Italia per la Rai subito dopo la chiusura delle urne i candidati del centrodestra sarebbero complessivamente in vantaggio su quelli del centrosinistra. Il Movimento Cinque Stelle non sarebbe invece riuscito ad arrivare nemmeno a ballottaggio in nessuna città.

Qui le percentuali che otterrebbero i singoli primi cittadini nei capoluoghi di provincia:

Bolzano

Roberto Zanin (centrodestra): 33-37%,

Renzo Caramaschi 29-33%

Trento

Franco Ianeselli (centrosinistra): 51-55%

Andrea Merler (centrodestra): 30-34%

Lecco

Peppino Ciresa (centrodestra): 49-53%

Mauro Gattinoni (centrosinistra): 36-40%

Mantova

Mattia Palazzi (centrosinistra): 62-66%

Stefano Rossi (centrodestra): 25.29%

Venezia

Luigi Brugnaro (centrodestra): 49,5-53,5%

Pierpaolo Baretta (centrosinistra): 29,5 -33,5%

Arezzo

Alessandro Ghinelli (centrodestra): 46,5-50,5%

Luciano Ralli (centrosinistra): 33-37%

Chieti

Fabrizio Di Stefano (centrodestra) al 40-44%

Diego Ferrara: 19-23%

Reggio Calabria

Giuseppe Falcomatà (centrosinistra): 31-55%

Nino Minicuci (centrodestra): 31-35%

Crotone

Vincenzo Voce: 39,0-43,0%

Antonio Manica (centrodestra): 31,0-35,0%

Matera