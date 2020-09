Processo Ruby ter: accolta l'istanza di legittimo impedimento per Berlusconi ancora positivo. L'udienza è rinviata.

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ancora positivo al coronavirus e per questo i giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno accolto l’istanza di legittimo impedimento presentato lo scorso 23 settembre dalla sua difesa nel processo Ruby ter, in cui l’ex premier è accusato di corruzione in atti giudiziari assieme ad altre 28 persone.

L’udienza , che si sarebbe dovuta tenere oggi 28 settembre, è stato dunque rinviata dal collegio presieduto da Marco Tremolada al prossimo 19 ottobre quando saranno rivalutate le condizioni di salute dell’ex Premier.

Berlusconi: rinviato il processo Ruby

Secondo l’accusa, Berlusconi avrebbe corrotto numerose olgettine e altri ospiti delle serate del bunga bunga di Arcore per indurli a rendere testimonianze false o reticenti nel primo filone processuale sul caso Ruby che si concluse con la sua assoluzione dalle accuse di concussione e prostituzione minorile, e nel processo Ruby bis.

Il processo è nella fase dell’istruttoria testimoniale e sono stati già sentiti in questi mesi numerosi testi chiamati a deporre dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio. Tra i testi che ancora devono deporre nel processo c’è anche Giuseppe Spinelli, contabile di fiducia dell’ex premier e, secondo le indagini, incaricato dei pagamenti alle olgettine in cambio del loro silenzio sulle feste ad Arcore. Silvio Berlusconi si trova ancora in isolamento, in attesa ancora di buone notizie, che in questo caso corrispondono a tamponi negativi.

Domani il leader di Forza Italia non potrà festeggiare il suo 84esimo compleanno con amici e parenti, perché costretto a casa dalla quarantena.