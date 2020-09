Grillo espulso da eBay per la vendita di pomice: “Attività rischiosa”

Dopo aver cercato di vendere della pietra pomice da lui firmata, Beppe Grillo è stato sospeso in maniera permanente dal sito di aste online eBay.

Sospensione permanente per Beppe Grillo da parte della piattaforma di aste online eBay, che nella giornata del 27 settembre ha provveduto a bloccare il suo account “elevatobeppegrillo” dopo che il comico e fondatore del M5s aveva iniziato a vendere della pietra pomice da lui autografata.

Stando a quanto riportato da eBay, l’attività portata avanti da Grillo avrebbe costituito un rischio per gli utenti che navigano sulla piattaforma.



Beppe Grillo espulso da eBay

Secondo lo stesso Grillo la pomice, messa in vendita su eBay a mille euro al pezzo, sarebbe servita a “smerigliare il cervello della stupidità umana […] smerigliatevi, pulitevi, grattatevi l’anima con la pietra filosofale smerigliatrice dell’elevato”.

Una decisione provocatoria che però non ha incontrato il favore della piattaforma di aste online, la quale in poco tempo ha provveduto a sospendere l’account del comico: “Gentile elevatobeppegrillo, dopo aver esaminato le attività correlate al tuo account abbiamo deciso di sospenderlo in quanto riteniamo che tali attività costituiscono un rischio per la community di eBay“.

Nell’avviso, pubblicato da Grillo sul proprio profilo Facebook, si legge inoltre: “Non abbiamo preso questa decisione con leggerezza.

È tuttavia nostra priorità garantire un mercato affidabile in cui persone da tutto il mondo possano acquistare e vendere in sicurezza. Questa sospensione è permanente, per cui non potrai più prendere parte ad attività di acquisto o di vendita su eBay in futuro. Qualsiasi altro account in tuo possesso o associato a questo account sarà inoltre sospeso”.