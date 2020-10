Per i sondaggi Youtrend la Meloni sorpassa il M5s e dunque FdI diventa il terzo partito in Italia. Cresce il Pd, mentre la Lega scende.

Se gli italiani andassero alle urne oggi ci sarebbero delle profonde differenze rispetto a quanto sarebbe avvenuto solo 7 giorni fa. Secondo il nuovo sondaggio settimanale di YouTrend per Agi, infatti, la crescista costante di Fratelli d’Italia, FdI, porta il partito di Giorgia Meloni al terzo posto nella classifca delle scelte degli italiani andando, di fatto, a sorpassare il M5s.

La Lega di Matteo Salvini, pur restando il primo partito perde un nuovo 0,9% fermandosi dunque al 24,3% del consenso popolare. Cresce, invece, in seconda battuta il Pd che guadagna in sette giorni lo 0,7% e accorcia sul Carroccio assestandosi al 20,9%.

Sondaggi Youtrend: FdI sorpassa il M5s

In terza posizione come detto Fratelli d’Italia, al 16%, che scavalca il M5s fermo al 15,9%.

Margine molto sottile nel pratico, ma che se analizzato nel contesto di crescita costante del partito della Meloni acquisisce un segnale di vitalità importante della forza politica. Non si può inoltre non notare che l’aumento di consenso della leader sia seguito da un continuo calo di appeal della Lega di Salvini il cui elettorato è molto vicino alle idee di FdI. È questo il motivo per cui se i dati continuassero a seguire questo trend, potrebbero portare a delle profonde modifiche nella coalizione di centrodestra.

Dietro in calo anche Forza Italia che perde mezzo punto e scivola al 6,6%, seguito da Italia Viva di Matteo Renzi, stabile al 3%.

Sotto questa soglia troviamo Azione di Calenda al 2,9% (-0,2), la Sinistra di Fratoianni al 2,9% (-0,7), +Europa di Emma Bonino all’1,8% (-0,1) e infine i Verdi di Angelo Bonelli all’1,6% (+0,1%).