Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa per illustrare le misure contenute all'interno del Decreto Ristori.

Nella serata del 27 ottobre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa per illustrare le misure contenute all’interno del Decreto Ristori. Durante il suo intervento, accompagnato dal ministro Roberto Gualtieri e dal ministro Stefano Patuanelli, il premier ha inoltre voluto ribadire la necessità delle misure attuate con il Dpcm di domenica scorsa: “Non possiamo illuderci che con una curva epidemiologica in continua salita le persone vadano tranquillamente in giro, in palestra, nei ristoranti, senza timori.

Decreto Ristori, diretta del premier Conte

Il presidente del Consiglio ha inoltre aggiunto: “Se rispettiamo queste misure abbiamo nuove chance di affrontare dicembre con una certa serenità, senza avere un sistema sanitario sotto stress. In caso contrario ci troveremo davanti alla necessità di attuare un lockdown generalizzato, è uno scenario che dobbiamo scongiurare in qualsiasi modo”.

Terminato l’intervento di Conte, il ministro dell’Economia Gualtieri ha illustrato alcuni dei principali aspetti del decreto: “Si tratta di un decreto che mobilita più di cinque miliardi e 400 milioni in termini di indebitamento netto, ed è un decreto contrassegnato da rapidità, semplicità ed efficacia.

[…] Il contributo a fondo perduto sarà erogato automaticamente senza bisogno di fare la domanda alle oltre 300mila aziende che lo avevano avuto in precedenza”. Il ministro prevede inoltre che entro la metà di novembre tutti i bonifici siano stati effettuati.