Secondo i sondaggi mostrati a Cartabianca, in onda su Rai 3, nell'arco di una settimana crolla il gradimento nei confronti del premier Conte.

Ha da poco firmato il nuovo Dpcm e già i giudizi negativi nei confronti del premier Giuseppe Conte sono in aumento: lo attesa il sondaggio presentato dalla Berlinguer a Cartabianca, il suo programma in onda su Rai 3.



Giuseppe Conte, il sondaggio

L’esecutivo di Conte sembra incassare brutti colpi: si tratterebbe di un fallimento personale del premier. Stando a quanto dicono le quattro schede mostrate ai telespettatori da Bianca Berlinguer, gli italiani esprimono un giudizio complessivamente positivo in merito alle misure di contenimento imposte nel nostro Paese per frenare la curva dei contagi. Dal coprifuoco alla chiusura dei centri commerciali nel weekend: le scelte del governo sono ritenute “giuste” rispettivamente dal 59% e dal 66% delle persone coinvolte nel sondaggio.

Non può dirsi lo stesso nei confronti dell’esecutivo: a pagarne le conseguenze è in particolare il premier Conte. Rispetto al 27 ottobre, il giudizio positivo sul governo cala di un punto percentuale, passando dal 38% al 37%. In evidente crescita, invece, il giudizio negativo. Quest’ultimo ha subito un aumento di 3 punti (dal 47% al 50%).

Così dimostrano i sondaggi mostrati a Cartabianca poco prima della firma di Conte al nuovo Dpcm.

Si vede soprattutto un brusco calo del gradimento nei confronti di Giuseppe Conte. Nell’arco di sette giorni, questo dato passa dal 43% al 39%, con quello negativo in crescita (dal 44% al 48%). Ad aver deluso maggiormente gli italiani pare sia stata la sua indecisione e la poca chiarezza con cui ha spiegato i motivi delle sue ultime scelte.

Questi aspetti, infatti, pare abbiano infastidito i concittadini più delle limitazioni alle libertà di movimento.