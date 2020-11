Emanata l'ordinanza del Ministero della Salute che divide l'Italia in tre aree in base al livello di rischio: zona rossa, arancione e gialla.

Dopo la pubblicazione del Dpcm del 3 novembre sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Salute ha emanato l’ordinanza con cui si stabilisce la suddivisione dell’Italia in zona rossa, arancione e verde. La prima (a rischio alto) comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Bolzano e 10 comuni della Provincia autonoma.

La zona arancione (rischio medio-alto) comprende Campania, Liguria, Puglia, Sicilia, Veneto. Infine, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria compongono la zona gialla (rischio moderato).

In tutta Italia, a prescindere dal livello di rischio, è in vigore il coprifuoco alle ore 22.

Zona rossa: le regioni e le restrizioni

Rientrano nella cosiddetta zona rossa:

Lombardia

Piemonte

Valle d’Aosta

Calabria

Undici comuni della provincia autonoma di Bolzano, compreso il capoluogo.

In queste aree è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, non solo dalla regione ma anche dal comune di residenza, domicilio o abitazione, fatta eccezione per esigenze lavorative, motivi di salute o necessità. Chiudono i centri commerciali e i negozi al dettaglio, ma restano aperti negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie. Stop anche ai mercati, a eccezione di quelli di generi alimentari. Chiusi bar, pub e ristoranti; consentito solo l’asporto e il domicilio, fino alle ore 22.

Per quanto riguarda la scuola, didattica a distanza al 100% dalla seconda media.



Zona arancione: le regioni e le restrizioni

Le regioni che compongono la zona arancione sono:

Campania

Liguria

Puglia

Sicilia

Veneto.

Nelle aree a rischio medio-alto è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni (fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità), ma sono consentiti gli spostamenti tra comuni e province. Bar, pub e ristoranti resteranno chiusi, come nella zona rossa, ma potranno effettuare asporto e consegne a domicilio fino alle 22. I centri commerciali chiuderanno solo nei giorni festivi e pre-festivi; sempre aperti i negozi di alimentari, farmaci e parafarmacie.

Chiusi anche i negozi al dettaglio e i mercati, tranne per la vendita di alimentari e di beni di prima necessità.