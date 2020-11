Giorgia Meloni, gaffe in diretta: “Si, vabbè”

Giorgia Meloni, ospite a L'aria che tira, commette una gaffe e viene subito ripresa dalla conduttrice.

Non è la prima volta che Giorgia Meloni, che si è espressa contro il Governo, fa una gaffe in diretta. Questa volta si tratta di geografia. La leader politica del partito Fratelli d’Italia è stata ospite a L’aria che tira, programma in onda su La7, condotto da Myrta Merlino.

La Meloni ha espresso il suo punto di vista sul Recovery Fund, ma qualcosa è andato storto.

La gaffe di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha commesso una gaffe “geografica” in diretta su La7, in collegamento con Myrta Merlino.

La donna ha voluto esprimere il suo parere riguardo il Recovery Fund, ma parlando dei paesi contrari all’Unione Europea in merito a questo tema ha fatto molta confusione, commettendo un errore. Durante l’intervista si è parlato in modo particolare del Recovery Fund, fondo di recupero che serve per difendersi dall’impatto devastante dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e che è stato richiesto dall’Italia. La politica ha parlato delle posizioni politiche prese dai vari membri dell’Unione Europea su questo strumento, ma ha confuso la Slovacchia con la Slovenia, sostenendo che la prima si fosse dichiarata contraria all’UE.

Myrta Merlino, la conduttrice, ha ripreso immediatamente la Meloni, cercando di correggere l’errore che aveva appena commesso. La politica, subito, è rimasta ferma sulla sua convinzione, ribadendo il concetto appena espresso. Giorgia Meloni era convinta che la correzione della Merlino fosse sbagliata. Dopo un po’ si è resa conto che aveva realmente commesso una gaffe, ma ha prontamente liquidato la conversazione. La Meloni, infatti, ha risposto alla conduttrice in modo molto sbrigativo, con sole tre parole: “si, vabbè, comunque“.