Al via la riunione tra Conte e i capidelegazione dei partiti di maggioranza: sul tavolo il nuovo dpcm in vigore dal 4 dicembre.

A Palazzo Chigi è in corso una riunione tra il Premier Conte e i capidelegazione dei partiti di maggioranza per discutere delle misure da inserire nel dpcm del 4 dicembre. Presenti anche il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Riunione tra Conte e i capidelegazione

Sul tavolo del governo ci sono agli interventi da adottare con il nuovo decreto nonché le norme da varare in vista delle vacanze di Natale. Tra le ipotesi sul campo c’è quella di mantenere la suddivisione dell’Italia in tre fasce e di lasciare il divieto di spostamento tra regioni. Non è ancora chiaro però se questo sarà estero anche a quelle in zona gialla oppure varrà soltanto per i territori rossi e arancioni.

Da discutere anche il possibile slittamento del coprifuoco, che attualmente inizia alle 22, che potrebbe essere prorogato alle 23 o alle 24 qualora dovesse essere posticipata l’apertura dei negozi. Quanto invece all’apertura delle scuole a dicembre, che il governo aveva proposto alle Regioni il giorno precedente, l’ipotesi sembra ormai sfumata a causa della contrarietà dei governatori.

Tutto dovrà comunque essere valutato anche alla luce dei dati del monitoraggio dell’ISS e del Ministero della Salute atteso a breve. “Eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare la curva epidemiologica e gli scenari prossimi futuri“, aveva affermato il Premier Conte dopo aver incontrato Locatelli e Brusaferro.