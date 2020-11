Quarantena per chi rientra dall'estero, slittamento del coprifuoco e sposamenti interregionali vietati: le ipotesi sulle misure del nuovo dpcm.

Oggi il governo si riunirà per mettere a punto le misure anti contagio da inserire nel dpcm che entrerà in vigore il 4 dicembre 2020: tra queste potrebbe esserci l‘obbligo di quarantena per chi rientra in Italia dopo aver trascorso le vacanze natalizie all’estero.

Quarantena per chi rientra dall’estero?

Si tratta di una soluzione che l’esecutivo potrebbe adottare per disincentivare gli italiani a recarsi oltre i confini nazionali e scongiurare i rischi di un’impennata di contagi come avvenuto la scorsa estate. Attualmente devono rimanere in isolamento per due settimane i soggetti che tornano da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna e Regno Unito. Ma la lista potrebbe essere aggiornata inserendo gli stati che che non aderiranno all’accordo europeo per chiudere le piste da sci tra cui Austria, Slovenia e Svizzera.

Per la decisione definitiva bisognerà attendere i prossimi incontri tra il Premier e i partiti di maggioranza, che discuteranno anche del coprifuoco e degli spostamenti tra regioni. Per quanto riguarda il primo punto potrebbe slittare alle 23 con possibilità di ulteriore proroga alle 24 per la notte di Natale e di Capodanno. Quanto invece al secondo, il governo vorrebbe vietare gli spostamenti non necessari anche tra le regioni in zona gialla.

Tra le comprovate esigenze potrebbero però rientrare i ricongiungimenti familiari.

“Gli ospedali sono ancora in affanno. Non si può sostenere una terza ondata a gennaio e quindi non possiamo far circolare 7, 8 milioni di cittadini come accaduto in estate“, ha evidenziato il ministro Francesco Boccia. Il governo fornirà inoltre raccomandazioni sui limiti al numero di commensali a tavola nelle case private: la cifra potrebbe essere pari a 6 o 8.