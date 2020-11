Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos scende il consenso popolare del presidente Conte.

L’Italia della seconda ondata covid è senza dubbio meno unita rispetto a marzo e aprile scorso quando il Paese seppe lottare in maniera unitaria per sconfiggere, solo in parte, un nemico invisibile e completamente nuovo. Da allora tante sono state le discussioni, le proteste e le manifestazioni, ma neanche la speranza di un imminente vaccino sembra poter alleggerire questo clima di forte tensione: solo un italiano su tre intende infatti vaccinarsi non appena possibile.

A risentire di questa sfiducia nei confronti del futuro è anche la politica con il governo che, secondo i sondaggi Ipsos pubblicati dal Corriere della Sera, perde 2 punti nell’indice di gradimento degli italiani (si ferma a 52) e il presidente Conte che cala di altri 3 punti nel consenso popolare, fermandosi a 55. A settembre era più su di 10 punti. Altro dato che indica il clima di forte sfiducia nel Paese e quello sulla situazione economica: il 61% degli italiani si aspetta un peggioramento, quasi il 20% in più rispetto a due mesi fa.

Sondaggio Ipsos: cala consenso di Conte

Interessante in un quadro politico è guardare inoltre la graduatoria di gradimento dei leader. Giorgia Meloni (36) supera il ministro della Salute Roberto Speranza (35). Dietro Matteo Salvini (33), seguito da Nicola Zingaretti (29) e LuigiDi Maio e Berlusconi (25).

Diversa la situazione per le intenzioni di voto. Conferma il primo posto la Lega che sale di un punto percentuale e si accaparra un 25,5% di consenso popolare.

In ordine decrescente si trova poi il Pd al 20,6%, Fratelli d’Italia al 15,5% (-0,4%), M5s al 15% (-0,9%) e Forza Italia all’8%.