Il Ministro della Salute Roberto Speranza terrà un’informativa alla Camera per illustrare i contenuti del prossimo dpcm in vigore dal 4 dicembre 2020. Il suo intervento a Montecitorio è previsto per mercoledì 2 dicembre 2020 a partire dalle ore 16.

Informativa di Speranza alla Camera

Come annunciato dai canali ufficiali di Montecitorio, l’intervento dell’esponente del governo si concentrerà sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria su cui l’esecutivo sta ancora discutendo con scienziati e governatori. Dalla riunione della sera prima tra Conte, Boccia e i capidelegazione dei partiti di maggioranza sarebbe emersa la volontà di chiudere i ristoranti degli alberghi alle 18 in occasione del Capodanno per evitare cenoni e veglioni.

Ma anche la linea dura sugli spostamenti tra Comuni, vietati nelle giornate del 24 e 25 dicembre nonché dell’1 gennaio. Non è ancora chiaro se tra le comprovate esigenze per muoversi sia contemplato anche il ricongiungimento tra parenti stretti. Dovrebbe poi essere confermato il divieto di movimento interregionale per tutto il periodo dal 21 dicembre al 7 gennaio così come la chiusura degli impianti sciistici. Bocciata dunque la richiesta dei governatori di tenerli aperti limitando l’accesso agli ospiti delle strutture alberghiere e delle seconde case.

Ancora da discutere l’apertura/chiusura degli hotel e dei resort di montagna.

Il governo avrebbe inoltre pensato di anticipare alle 20 l’orario ultimo per celebrare la messa di Natale e di mantenere in vigore il coprifuoco alle 22. Se inizialmente si era pensato di posticiparlo e farlo slittare di una o due ore, qualcuno ha insistito per lasciarlo intaccato e stabilire che i negozi chiudano al massimo alle ore 21.

Conferme o smentite giungeranno nell’intervento del titolare della Salute e nella riunione con i Presidenti di Regione.