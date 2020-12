Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è risultato negativo al tampone dopo che nella giornata di ieri la ministra Lamorgese era stata contagiata.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è risultato negativo al tampone molecolare per il coronavirus, un esame resosi necessario dopo che nella giornata di ieri la ministra Luciana Lamorgese era stata invece trovata positiva rendendo necessaria l’interruzione del Consiglio dei Ministri.

Proprio a seguito della riscontrata positività della ministra degli Interni, il premier era stato sottoposto a tampone assieme a tutti gli altri ministri presenti alla riunione di governo.

Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato inoltre disposto l’isolamento fiduciario, in quanto erano seduti di fianco alla Lamorgese durante il Consiglio dei Ministri. La positività della ministra Lamorgese ha colto tutti di sorpresa nella giornata di lunedì 7 dicembre, causando la seconda interruzione del CdM dopo quella avvenuta nel primo pomeriggio a seguito di alcune tensioni nella maggioranza.

Il video messaggio del premier

Il videomessaggio del Presidente @GiuseppeConteIT in occasione dell’inaugurazione della ricostruzione della Torre Civica di Norcia pic.twitter.com/tTX5KZHeoe — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) December 8, 2020



Pochi minuti prima che fosse diffusa la notizia della negatività al tampone del premier, sugli account social di Palazzo Chigi è stato pubblicato un video messaggio dello stesso Conte in cui commemorava la ricostruzione della torre civica di Norcia, andata distrutta a seguito del terremoto nel centro Italia del 2016.

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio ha affermato: “Siamo fiduciosi che nel 2021 il centro Italia possa essere uno dei più grandi cantieri d’Europa“, aggiungendo poi come i soldi del Recovery Plan potranno essere utilizzati anche per incentivare una rinascita economica e sociale in quelle zone.