Mattarella ha parlato alla cerimonia finale del Premio Nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi"2020

Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella è tornato a parlare del Covid: “La lotta al virus richiede a tutti noi serietà, sacrifici e unità“. In ogni caso, “possiamo e dobbiamo guardare al dopo” e “cominciare a costruirlo”. Mattarella ha parlato in videoconferenza alla cerimonia finale del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”2020, istituito presso Fondazione COTEC.

“Non dobbiamo arrenderci ai danni che la pandemia può arrecare alla nostra struttura sociale“.

Mattarella: “Covid non vincerà”

Mattarella ha poi parlato dell’Ue e degli aiuti che ha messo in campo per affrontare l’epidemia e la crisi economica. L’Europa, secondo il presidente della Repubblica, ha fatto “un salto di qualità, per qualcuno inatteso”. Il Recovery Fund “offre grandi opportunità che non possiamo disperdere”. La speranza è che “reflussi nazionalistici fuori tempo non ne rallentino né intralcino il cammino”.

E ancora: “Innovazione e ricerca sono decisivi nello storico e drammatico passaggio che stiamo vivendo, in cui gli effetti della globalizzazione rendono più che mai universale il destino dell’umanità e, al tempo stesso, consentono di mettere a fattor comune gli sforzi per combattere la pandemia. Quando si è diffuso il Covid, ci siamo rivolti agli scienziati, ai ricercatori, ai laboratori, per migliorare le cure e accelerare i tempi dei vaccini”.

“Ora – conclude infine – mentre siamo in vista del traguardo di una immunizzazione di massa, l’innovazione e la ricerca hanno altrettanto valore nel sospingere conoscenze, sinergie, strumenti inediti una nuova progettazione e la necessaria ripartenza della vita della società”.