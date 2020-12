In caso di crisi di governo il M5S avrebbe pensato a Lorenzo Guerini come possibile nuovo Premier: chi è?

Secondo alcune indiscrezioni riportate da La Stampa il Premier Conte si sarebbe sfogato con un ministro del Partito Democratico affermando che, in caso di crisi di governo, sarebbe meglio tornare alle urne. Un’ipotesi che sembra però improbabile data la situazione epidemiologica italiana ma anche i sondaggi a sfavore del Movimento Cinque Stelle che non sarebbe d’accordo con nuove elezioni e avrebbe infatti già in mente il nome del possibile Premier: Lorenzo Guerini.

Lorenzo Guerini possibile Premier?

Che la maggioranza sia in fibrillazione e sembra ormai un dato di fatto. Le tensioni riguardano in particolare il modus operandi del capo del governo sulla scelta di istituire una cabina di regia per gestire i fondi del Recovery Fund senza prima essersi confrontato con i partiti. Un atteggiamento che ha lasciato interdetto Matteo Renzi che nel suo intervento in Senato ha lanciato un ultimatum facendo intendere di essere preparato ad aprire una crisi.

Anche al giornalista di El Pais che gli ha chiesto se fosse pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro ha risposto: “Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto“.

Una situazione che avrebbe spinto Conte a rivelare ad un ministro dem che “a questo punto davvero sarebbe meglio andare a votare“. Soluzione che però visti i tempi e soprattutto l’indice di gradimento in discesa dei pentastellati, si profila molto lontana.

Il M5S avrebbe infatti in mente di far nascere un nuovo governo chiedendo la fiducia all’attuale Parlamento. Su chi possa essere la guida, sembrerebbe già avere un’idea: Lorenzo Guerini (che avrebbe però smentito la corsa a Palazzo Chigi).

Chi è Lorenzo Guerini

Si tratta dell’attuale Ministro della Difesa appartenente al Partito Democratico. Guerini ha sempre ricoperto ruoli di spicco all’interno della forza politica: nel 2013 fu nominato membro della segreteria nazionale con il ruolo di portavoce e l’anno successivo diventò vicesegretario in coppia con Debora Serracchiani.

Alle elezioni del 2018 venne eletto come deputato e durante il primo governo Conte fu presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). Il 5 settembre 2019, data del giuramento del secondo esecutivo guidato da Conte, successe a Elisabetta Trenta come titolare del Ministero della Difesa.